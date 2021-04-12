Раніше Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили стягування військ Росії до кордону України.

Читайте такожЗеленський заявив про готовність України до російського вторгненняПро це Блінкен повідомив у Twitter.

"Ми погодилися, що Росія повинна припинити своє небезпечне нарощування військових сил та триваючу агресію вздовж кордонів з Україною", - написав він.

Також Блінкен та Столтенберг обговорили перспективи просування миру в Афганістані.

Стягування російських військ до кордонів України

30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Людмила Жерновська