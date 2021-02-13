Прем'єр-міністр України запевнив, що євроінтеграційні прагнення - це "червона нитка", яка проходить через усю роботу уряду і є топпріоритетом.

Інтеграція України з Європейським Союзом та НАТО буде посилена. Дано старт переговорам щодо подальшої лібералізації торгівлі між Україною та ЄС.

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Про це у суботу, 13 лютого, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації в Брюссель цього тижня. Про що говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки? Найперше й найголовніше — дано старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС. Друге, — це питання "промислового безвізу". Вже найближчим часом буде завершено роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму", - написав він.

Як пояснив прем'єр-міністр, "промисловий безвіз" — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації.

Третє питання, за словами очільника уряду, - це подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в законодавство України.

"Саме євроінтеграційні прагнення — це "червона нитка", яка проходить через усю роботу нашого уряду, це наш топпріоритет", - резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі 9 лютого зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Йшлося, зокрема, про асоціацію України з ЄС.

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Автор: УНІАН