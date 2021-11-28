Говорячи про застосування безпілотника проти бойовиків голова МЗС України зазначив, що коли Росія використовує дрони, він "щось не чує заяв глибокої занепокоєності".

Україна застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі для припинення протиправних дій російської сторони.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Zeit заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає НВ.

"Російська сторона залучила важку артилерію, 120-мм гаубицю на лінію розмежування обстрілювала з неї українські позиції, вбивши одного українського солдата, поранивши іншого та пошкодивши цивільну інфраструктуру. Саме це явне порушення Мінських домовленостей. А не використання дрона, щоб припинити ці протиправні дії", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що Україна незгодна з логікою заяви МЗС Німеччини про те, що тільки Місія ОБСЄ може використовувати дрони на лінії зіткнення на Донбасі.

"Насамперед тому, що вона повністю ігнорує справжню причину, чому ми повинні захищати себе. Гаубиця - це важка артилерійська система, заборонена Мінськом. Наш дрон не перетинав лінію розмежування, проте влучив у гаубицю. І по-друге: коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - розповів Кулеба.

Голова МЗС підкреслив, що перед використанням дрона українські військові чітко виконали всі процедури ОБСЄ і використали всі узгоджені механізми деескалації.

"Тобто не порушували жодних домовленостей. Але коли на нас нападають і вбивають, ми битимемо у відповідь, тому що це наша країна і ми її захищатимемо", - заявив Кулеба.

Він додав, що Україна не допустить "кривавого сафарі для росіян" на Донбасі.

"Не буде кривавого сафарі, коли росіяни можуть порушувати Мінські домовленості, як їм заманеться, вбивати і знищувати все, що хочуть, щоб потім всі починали волати, коли ми це примусово припиняємо", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, ще один був поранений. Українські військові вперше змушені були застосувати безпілотник Bayraktar проти артилерії російських найманців.

Пізніше Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрона. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

Міністр оборони Олексій Резніков роз'яснив використання українськими військовими бойового дрона Bayraktar по артилерії російсько-окупаційних військ на Донбасі. Він зазначив, що в "Мінських угодах" зазначається про заборону застосування на Донбасі іноземних БПЛА, точніше – заборону для росіян. І підкреслив, що Україна скористалася статтею ООН про самозахист.

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Автор: Олександр Топчій