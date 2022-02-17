Президент наголосив, що Мінські угоди складені так, щоб Україна була в слабшій, програшній позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на прямі перемовини з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР"..

Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Ні, не підемо. Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрільнути, і в дитячий садок потрапити, до школи .... Ось це вони вирішують", - сказав президент.

Також він назвав "мінські угоди" бездарно складеним документом.

Читайте такожМіністри оборони країн НАТО провели зустріч з Резніковим: в Альянсі розповіли деталі"Мінськ" – це взагалі частина, не пов'язана з безпекою. Ми весь час говоримо, що давайте йти по "Мінську". Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники як би за. Питання в тому, як це зробити", - сказав президент.

За його словами, "мінські угоди" не пов'язані з військами Росії на кордоні, з питаннями Криму.

"Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції. Ми говоримо: ну окей, давайте тут буцатися. Але є ж все інше. І що з цим іншим робити? Тому велика історія про безпеку України може включати велике питання реінтеграції Донбасу, яке вирішується ключиком під назвою "Мінськ". Ніхто не проти. Але це буде вторинно або навіть третинно", - вважає Зеленський.

Раніше президент стверджував, що до Мінських угод є чимало питань. У 2020-му він не погоджувався на зміни до Конституції України щодо виборів на Донбасі з невідведеними окупаційними силами.

На що російський президент Володимир Путін відповів у січні 2022-го цитатою з матюкливих частівок: "Терпи, моя красуне. Доведеться виконувати".

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