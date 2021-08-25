Евакуацією українських громадян з Афганістану займається посольство країни в Таджикистані.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що не просило Російську Федерацію про евакуації українців з Афганістану після захоплення країни бойовиками терористичної організації "Талібан".

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"У МЗС України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати з Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців. Ми не зверталися до російської сторони з відповідними проханнями", - повідомив Ніколенко.

Читайте такожТаліби заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпняВін зазначив, що громадянам України, які хочуть виїхати з Афганістану, необхідно звернутися до нашого посольства в Таджикистані.

Раніше російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що Міністерство оборони РФ нібито за дорученням російського президента Володимира Путіна організовує евакуацію з Афганістану понад 500 громадян РФ, країн Організації Договору про колективну безпеку та України на чотирьох літаках.

Як повідомляв УНІАН, Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня були евакуйовані 98 осіб: 41 українець і 57 афганців.

Загалом, за словами Ніколенка, на території захопленого талібами Афганістану залишаються близько 90 українців.

Автор: Віталій Саєнко