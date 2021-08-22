Літак зустрічали в аеропорту "Бориспіль".

Вранці в неділю до Києва із захопленого талібами Кабула прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими українцями та іноземцями.

Про це в Twitter повідомила журналістка Мар'яна Драч, опублікувавши відео приземлення літака.

"Літак з Кабула приземлився в Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці", – підписала вона відео.

Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Читайте такожУкраїнський літак з евакуйованими громадянами на борту вилетів з АфганістануПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що військовий літак евакуював 83 людей, зокрема 31 українця.

"Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану, де загострилася безпекова ситуація. Вранці до Києва з Кабула прибув наш військовий літак, яким евакуйовано 83 особи, зокрема 31 українець. Робимо все, щоб громадяни в усьому світі відчували захист своєї держави", – зазначив він у Twitter.

Як пише "Українська правда", літак приземлився близько 06:50.

В аеропорту евакуйованих з Кабула людей зустрічали глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Евакуація українців з Афганістану

Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі перебуває ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. При цьому українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Катерина Шварц