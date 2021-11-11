Для комплексного розв'язання проблеми планують побудувати "інтелектуальний кордон".

Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує прес-служба МВС.

Як зазначається, під час робочого візиту у Волинську область Монастирський перевірив стан охорони держкордону з Республікою Білорусь і місця дислокації додаткових сил МВС, де розташовано підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Їх перекинуто та розгорнуто відповідно до рішення РНБОУ щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із сусідньої Білорусі.

"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з: 3 тисяч військослужбовців ДПСУ; 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", – сказав Монастирський.

Читайте також"Штурм" польського кордону зі сторони Білорусі обговорили Зеленський та ДудаЗа його словами, такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного розв'язання проблеми є тільки один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", – зазначив Монастирський.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

"Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", – зауважив Дейнеко.

Нагадаємо, Денис Монастирський вилетів сьогодні, 11 листопада, на Волинь для перевірки готовності захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи.

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Автор: Інна Андаліцька