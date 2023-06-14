В прес-службі Мінекономіки поки не пояснили, чому на другому році повномасштабної війни Україна підтримала російського представника у міжнародній організації.

Український представник разом з Росією, Іраном та Китаєм проголосував за росіянина, співробітника "Газпром нафти" Сергія Баранова на кандидатуру очільника комітету з арктичних операцій Міжнародної організації з стандартизації.

Як повідомляється в протоколі на офіційному сайті установи, за обрання росіянина на цю посаду на два роки проголосували 14 країн - Австрія, Аргентина, Бахрейн, Іран, Іспанія, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Мексика, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Таїланд та Україна.

При цьому проти проголосували Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Великобританія.

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Утримались при голосуванні Австралія, Бельгія, Бразилія, Кіпр, Франція, Німеччина, Індонезія, Ірландія, Італія, Японія, Казахстан, Нідерланди, Португалія, Швеція та США.

Україну в даній міжнародній організації представляє Національний орган стандартизації ДП "УкрНДНЦ", який підпорядковується Міністерству економіки України.

Станом на зараз на прохання УНІАН в прес-службі Мінекономіки не пояснили, чому на другому році повномасштабної війни Україна підтримала російського представника у міжнародній організації.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") - є провідною організацією в Україні в сфері стандартизації, яка визнана на національному, міжнародному та європейському рівнях.

Росія в міжнародних організаціях - останні новини

Російська Федерація має безліч представників у різноманітних міжнарожднх організація. Їх використовують зазвичай, щоб блокувати роботу установ та надання допомоги Україні.

Одна з найбільших організацій, де є Росія - Організація Об'єднаних націй, а саме мова йде про Радбез ООН, майданчик якої Москва використовує для своєї пропаганди та брехні. Так, представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд та представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд розкритикували лицемірство Росії після агресивної промови міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на засіданні Радбезу.

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