Заступник міністра наголосила, що своє панування в Криму РФ намагається закріпити шляхом перетворення півострова на "величезну військову базу".

В окупованому Росією Криму вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. РФ перетворює територію півострова та навколишніх вод «у свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика».

За її словами, найгостріші проблеми, створені російською окупаційною владою, – це безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини та переслідування незгодних з режимом, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ.

«Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму», - зазначила вона.

Читайте такожРазумков підписав закон про скасування штрафів за в'їзд/виїзд до ОРДЛО через РосіюЗаступник міністра нагадала, що нещодавно під виглядом військових навчань Кремль на півроку закрив частину Чорного моря, зокрема й в напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних суден.

«Крім того, російський президент надав росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це, дійсно, створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності в Україні, у світі та Південно-Східній Європі», - наголосила Джапарова.

Вона також підкреслила, що Росія активно розбудовує кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї.

«Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї», - заявила дипломат.

За її словами, своє панування в Криму РФ намагається закріпити шляхом перетворення півострова на «величезну військову базу» та водночас придушує всі можливі форми протидії окупації.

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Автор: Антоніна Доломанжи