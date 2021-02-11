Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що жодним олігархам чи корупціонерам не вдасться загальмувати розвиток України як європейської держави.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик депутатів Європейського парламенту до української влади продемонструвати відчутні результати у боротьбі з корупцією.

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"Україна вже зробила багато для демонтажу старих корупційних правил. Цей демонтаж викликав і викликатиме протидію. Але жодним олігархам чи корупціонерам не вдасться загальмувати розвиток України як європейської держави", - написав Кулеба у Twitter.

Корупція в Україні та ЄС: що було раніше

Сьогодні, 11 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

У резолюції депутати ЄП, серед іншого, закликали українську владу посилити боротьбу з корупцією, забезпечити незалежність антикорупційних органів та підтвердити відданість реформам.

Євродепутати висловили серйозну стурбованість через очевидні спроби осіб, які мають "корисливі інтереси", підірвати досягнення країни у боротьбі з корупцією та демократичні реформи загалом, особливо за допомогою "відновлення політичної влади деяких олігархів, які сприяли послабленню орієнтованої на реформи більшості у Верховній Раді".

Євродепутати також заявили, що досягнення відчутних результатів у боротьбі з корупцією важливе для покращення бізнес-клімату і залучення в Україну нових іноземних інвестицій.

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Автор: Віталій Саєнко