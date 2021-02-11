Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик депутатів Європейського парламенту до української влади продемонструвати відчутні результати у боротьбі з корупцією.
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"Україна вже зробила багато для демонтажу старих корупційних правил. Цей демонтаж викликав і викликатиме протидію. Але жодним олігархам чи корупціонерам не вдасться загальмувати розвиток України як європейської держави", - написав Кулеба у Twitter.
Корупція в Україні та ЄС: що було раніше
- Сьогодні, 11 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
- У резолюції депутати ЄП, серед іншого, закликали українську владу посилити боротьбу з корупцією, забезпечити незалежність антикорупційних органів та підтвердити відданість реформам.
- Євродепутати висловили серйозну стурбованість через очевидні спроби осіб, які мають "корисливі інтереси", підірвати досягнення країни у боротьбі з корупцією та демократичні реформи загалом, особливо за допомогою "відновлення політичної влади деяких олігархів, які сприяли послабленню орієнтованої на реформи більшості у Верховній Раді".
- Євродепутати також заявили, що досягнення відчутних результатів у боротьбі з корупцією важливе для покращення бізнес-клімату і залучення в Україну нових іноземних інвестицій.
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