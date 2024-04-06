За її словами, США та Німеччина проти запрошення України до НАТО, бо це вже не просто розмови, а реальне рішення.

Віце-премʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що усі провідні союзники Києва, крім двох, підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення до вступу в НАТО.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що порядок денний питань, пов'язаних з Україною, визначає й Україна. За її словами, для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному і воно буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене.

"Формат запрошення запропонувала сама Україна як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключовою є позиція саме цих двох країн", - сказала Стефанішина.

Відео дня

За її словами, США та Німеччина проти запрошення України до НАТО, бо це вже не просто розмови, а реальне рішення.

Членство України в НАТО - деталі

Лідери НАТО збираються на саміт у липні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю свого військового альянсу. Україна розраховувала на офіційне запрошення приєднатися до НАТО, але навряд чи це відбудеться на липневому саміті, пише The New York Times з посиланням на коментарі західних чиновників.

"Сполучені Штати та Німеччина, як і раніше виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, як і на минулорічному саміті у Вільнюсі, і вони хочуть, щоб це питання було знято з програми саміту в липні. Однак вони хочуть надати Україні конкретні зобов’язання, які вона може виконати", - зазначає видання.

Вас також можуть зацікавити новини: