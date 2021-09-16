Київ висунув звинувачення у бік Москви та закликав припинити знущання з кримських татар.

Міністерство закордонних справ України вважає провокацією звинувачення Російської Федерації в нібито причетності української сторони до "диверсії" на газогоні в селі Перевальне Сімферопольського району в окупованому Криму.

Про таку позицію української сторони йдеться у заяві МЗС.

"Звернули увагу на провокаційні заяви ФСБ РФ щодо нібито "причетності" Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Меджлісу кримськотатарського народу до акцій протесту проти дій російської окупаційної адміністрації та незаконних воєнізованих угруповань на території тимчасово окупованого Криму", – сказано у заяві.

В МЗС відзначили, що розглядають ці звинувачення, зокрема причетність до "диверсії" на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації.

Читайте такожРФ мстить Україні: Кулеба звинуватив росіян у дріб’язковості"Поширені у ЗМІ відео із "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстких тортур. Це – невдала спроба окупаційних репресивних органів РФ, спрямована на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму", – йдеться у документі.

У міністерстві також вимагають від Росії негайно звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури та переслідування представників кримськотатарського народу.

Також МЗС закликає світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, 3 і 4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ відвезли в невідомому напрямку Нарімана Джелялова, братів Азіза та Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Ахтемових і Джелялова підозрюють у спробі вчинити "диверсію" на газогоні в селі Перевальне Сімферопольського району.

За заявою ФСБ, "диверсія" була нібито організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки Міноборони України в Херсоні – оперативної службою "Таврія" за участю Меджлісу кримськотатарського народу.

Безпосередніми виконавцями ФСБ називає Ахтемових, а Джелялова – співучасником.

Організаторами "диверсії" ФСБ називає Різу Ягьяєва-Веліулаєва, Максима Мартинюка, Віктора Зелінського, Кирила Буданова.

6 вересня Одаманову й Усеїнову так званий "суд" призначив за два тижні адмінарешту за "непокору" поліції.

Джелялова і братів Ахтемових "суд" заарештував на два місяці – до 4 листопада.

7 вересня російські ЗМІ оприлюднили відео допиту Ахтемових.

Відразу після затримання Асана Ахтемова катували електричним струмом і застосовували до нього психологічне насильство, щоб домогтися визнання провини у "диверсії", яку він не скоював.

Адвокат Айдер Азаматов розповів, що після тортур зі струмом Ахтемов погодився підписати всі документи, після чого його відвезли в будівлю російської ФСБ в окупованому Сімферополі.

Автор: Віталій Саєнко