Братів Асана і Азіза Ахтемових та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова підозрюють у підриві газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району в окупованому Криму.

Відразу після затримання 3 вересня кримського татарина Асана Ахтемова катували електричним струмом і застосовували до нього психологічне насильство, щоб домогтися визнання в диверсії, якої він не здійснював.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

За його словами, о 23:30 3 вересня в будинок Ахтемова зайшли люди в масках і формі камуфляжного забарвлення. Вони надягли на кримського татарина пластикову маску, через яку він нічого не міг бачити, і наручники, при цьому ніяких постанов силовики не озвучували, а просто вивели його з дому і повезли.

"Весь час, поки його везли і вели, постійно погрожували..., що підкинуть наркотики, зброю... Все супроводжувалося образами, погрозами на його адресу та адресу сім'ї", - розповів адвокат.

У будівлі, куди Ахтемова привезли російські силовики, його посадили на стілець обличчям до спинки, ноги примотали скотчем до ніжок, а руки - до спинки.

"На вуха наділи дроти, дуже тонкі - по відчуттях схожі на нитки. Асан відчув, що б'ють струмом - секунд 10 тривав розряд струму, потім припиняли і починали ще раз, зробили так раз 6-7. У цей час ображали. Після цього Асан сказав, що він готовий зробити все, що вони скажуть", - повідомив Азаматов.

Після цього Ахтемова змусили "визнати провину" на камеру, прочитавши заздалегідь заготовлений текст, але щось пішло не так і запис відео припинили.

Потім російські силовики знову надягнули на чоловіка маску, посадили його в машину і поїхали, за їхніми словами, в ліс, щоб розстріляти його там.

Однак після зупинки авто Ахтемов відмовився бігти, як "наказували" ті, хто його затримав, тому його знову привезли в якусь будівлю і катували струмом.

Адвокат розповів, що після таких тортур його підзахисний погодився підписати всі документи, після чого його відвезли в будівлю російської ФСБ в окупованому Сімферополі.

За словами Азаматова, це сталося близько 17:00-18:00 4 вересня. Там Ахтемова допитували, проводили "слідчі дії" і змушували підписувати різні документи.

"Асан сказав, що у нього таке відчуття, що у нього проблеми з лівого боку тіла з ребром, але він не пам'ятає - били вони його саме туди. Через добу, близько опівночі 4 вересня, затриманого відвезли в ІТТ, тобто не спав він добу", - додав адвокат.

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Правозахисники зазначають, що на оприлюдненому російськими ЗМІ відео допиту братів Ахтемових не показані особи, які їх допитували, а також не видно, чи присутній при допиті адвокат.

Відзначається, що особи затриманих на відео змазані, сам запис змонтована з явними "склейками".

"Така відеозйомка допиту не тільки порушує процесуальні норми, а й свідчить про незаконні методи слідства, наприклад, примус до надання неправдивих свідчень проти себе, порушення права на захист тощо", - додали в КПГ.

Крім того, на думку правозахисників, заяви окупаційної влади про причетність Меджлісу і СБУ ставлять цю справу в один ряд з іншими політично мотивованими справами, які влада РФ фабрикує в Криму для створення образу зовнішнього ворога у вигляді України і Меджлісу кримськотатарського народу.

Водночас затримання братів Ахтемових в КПГ кваліфікують як викрадення, а відсутність незалежного адвоката під час обшуку, затримання і допиту - як порушення права на захист.

3 і 4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ відвезли в невідомому напрямку Нарімана Джелялова, братів Азіза і Асана Ахтемова, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Ахтемових і Джелялова підозрюють у спробі вчинити диверсію на газопроводі в селі Перевальне Сімферопольського району.

За заявою ФСБ, диверсія була нібито організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки Міноборони України в Херсоні - оперативної службою "Таврія" за участю Меджлісу кримськотатарського народу.

Безпосередніми виконавцями ФСБ називає Ахтемових, а Джелялова - співучасником.

Організаторами диверсії ФСБ називає Різу Ягьяєва-Веліулаєва, Максима Мартинюка, Віктора Зелінського, Кирила Буданова.

6 вересня Одаманову і Усеїнову так званий "суд" призначив за два тижні адмінарешту за "непокору" поліції.

Джелялова і братів Ахтемових "суд" заарештував на два місяці - до 4 листопада.

7 вересня російські ЗМІ оприлюднили відео допиту Ахтемових.

Автор: Антоніна Доломанжи