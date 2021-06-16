Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади, щоб отримати офіційні пояснення.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення про нібито "допит" білоруського опозиційного блогера і журналіста Романа Протасевича підконтрольними Росії бойовиками на окупованій частині Луганської області.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Речник зазначив, що фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації, тому ніякої "генпрокуратури ЛНР", яка нібито проводила допит Протасевича, не може бути за визначенням.

Читайте такожПосли країн ЄС затвердили санкції проти режиму Лукашенка - журналіст"Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності. Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний", - заявив речник.

Ніколенко додав, що таке зближення Росії і Білорусі, безумовно, посилює ризики для України. "І воно буде враховане під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки", - заявив дипломат.

Також він повідомив, що на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади, щоб отримати офіційні пояснення.

Як повідомляють окремі ЗМІ, підконтрольні Росії бойовики на Луганщині нібито "провели слідчі дії" з Протасевичем.

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, які були на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

4 червня з'явилося "інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу. В цьому відео блогер заявив, що "визнає провину" за статтею про організацію масових заворушень в Білорусі. Також Роман Протасевич сказав, що поважає самопроголошеного президента Лукашенка. Крім того, він заявив, що всередині білоруської опозиції розглядався силовий сценарій захоплення влади. Наприкінці "інтерв'ю" Роман Протасевич вибачився, розплакався і заявив, що більше не хоче займатися політикою, і хоче жити нормальним життям, з родиною і дітьми.

Після інтерв'ю батько журналіста Дмитро Протасевич заявив, що білоруські силовики застосували тортури до його сина, а його перше "інтерв'ю" він назвав пропагандистським фільмом і знущанням.

14 червня на прес-конференції в Мінську Протасевич заявив, що під час і після затримання його ніхто не бив.

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Автор: Віталій Саєнко