Документ був створений задля розвитку співпраці між підприємствами держав-учасниць СНД.

Верховна Рада України ухвалила проект Закону про вихід країни з Конвенції про транснаціональні корпорації, яка розроблялася для країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це заявив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроектом передбачається вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації, з метою приведення договірно-правової бази України у відповідність до сучасних реалій відносин із державами-учасницями СНД та з урахуванням актуальної євроінтеграційної політики України", – пояснив Мельничук.

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За словами представника КМУ у Раді, "за" проект Закону проголосували 302 народних депутати.

Конвенція про транснаціональні корпорації – це документ, який був створений із метою розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав-учасниць СНД. Вона укладалась на період переходу до економічних ринкових відносин.

Конвенція більше не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між державами, а також чинній євроінтеграційній політиці України. Відповідно, проектом вищезгаданого Закону було запропоновано вийти з Конвенції.

Вихід України з угод СНД: що треба знати

У травні 2022 року Україна вийшла з низки угод Співдружності Незалежних Держав. Так, 287 голосами депутати підтримали вихід України з Угоди про співпрацю у боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, 274 нардепи підтримали вихід України з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-членів СНД у Великій Вітчизняній війні.

Примітно, що Україна – не єдина держава, яка виходить з угод СНД. У липні 2022 року стало відомо про вихід Казахстану з угоди СНД 1995 року про міждержавний валютний комітет.

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