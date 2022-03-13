Крім відомого статусу біженця, актуальним став ще один інструмент - "тимчасовий захист".

Міністерство закордонних справ України заявляє, що у зв'язку з війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом до Європейського Союзу.

Як йдеться у заяві МЗС у Facebook, крім відомого статусу біженця, актуальним став ще один інструмент - "тимчасовий захист".

Зокрема, тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця, втім, особи, які отримали тимчасовий захист в ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця.

Термін дії тимчасового захисту один рік - цей період може бути автоматично продовжений на наступний рік залежно від ситуації в Україні.

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом:

- посвідка на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження);

- доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку немає);

- доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатися в навчальних закладах на рівні громадян країни перебування;

- забезпечення житлом (заселення в центр або надання коштів для проживання);

- доступ до соціального забезпечення;

- доступ до медичного обслуговування;

- право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

- можливість отримати статус біженця в майбутньому;

- можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент.

Крім того, конкретні права особи, яка звернулася за наданням тимчасового захисту, визначаються внутрішнім законодавством конкретної країни ЄС. "Тому для того, щоб ними скористатися, потрібно звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни, які займаються питаннями тимчасового захисту. Там переміщеним українцям повинні видати документ, який пояснює зрозумілою їм мовою їх статус і права", - йдеться в повідомленні.

На яких осіб поширюється тимчасовий захист:

- громадяни України, які вимушено залишили Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ;

- особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користуються міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року;

- члени сімей перших двох категорій, у тому числі чоловік/дружина (включаючи та незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) та їхні неодружені неповнолітні діти або діти їх чоловіка/дружини (без різниці, чи вони народжені у шлюбі або поза шлюбом або усиновлені), а також їх близькі родичі, які проживали разом з ними в складі сім'ї на момент вторгнення Росії в Україну, і які повністю або переважно перебували на утриманні людей з перших двох категорій;

- громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, виданого відповідно до законодавства України, і які не можуть повернутися в безпечних і довготривалих умовах у свою країну або регіон походження.

У МЗС звертають увагу, що статус біженця та статус особи під тимчасовим захистом суттєво відрізняються (у строках прийняття рішення про надання статусу, свободі вибору місця проживання, можливостях пересування, обсязі допомоги тощо).

"Враховуючи те, що кожна країна імплементує ці міжнародні статуси у власне законодавство з певними відмінностями, рекомендуємо приймати рішення про отримання того чи іншого статусу тільки після отримання повної інформації від офіційних органів країни вашого перебування", - заявили в МЗС.

Війна проти України: