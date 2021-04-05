Посадовець заявив, що питання мови в Україні треба закрити раз і назавжди.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про "українську російську мову".

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Як повідомляє прес-служба уповноваженого, відповідний коментар він дав в ефірі телеканалу "Прямий". Омбудсмен наголосив - відповідно до статті 10 Конституції України, єдиною державною мовою в Україні є українська.

Кремінь згадав, що три тижні тому Володимир Зеленський на форумі “Україна 30″ сказав, що в Україні державною мовою є одна – українська, і для неї мають бути створені найкращі умови.

"Якщо продовжити його слова, то має імплементуватись та ефективно діяти закон про мову. Отже, до кінця року, як це визначено стратегією дій уряду на 2021 рік, має з’явитись державна програма розвитку і опанування української мови. Водночас маємо сьогодні слова речниці президента. У мене виникає просте запитання: ми тепер на кого орієнтуємось?" - сказав він.

"Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", - продовжив Кремінь.

Уповноважений заявив, що питання мови в Україні треба закрити раз і назавжди.

"В нас є Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", - підсумував Кремінь.

Що сказала Мендель про російську мову

Раніше прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі каналу "Дом" заявила, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України.

За її словами, деякі політики використовують мовне питання для організації своїх спекуляцій і конфліктів.

Вона переконана, що українська мова повинна бути захищена, але "повинні бути захищені і громадяни".

"Українська мова, як і ідентичність, - це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, - це частина культурного розмаїття нашої країни",- зазначила прес-секретар президента.

Також Мендель заявила, що російська мова не є власністю Росії.

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Автор: Дмитро Захаров