Учасник перемовин прокоментував інформацію про нібито "взятий за основу" український план.

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш не бачить "жодних перспектив" того, що росіяни погодяться на український план щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інформацію про нібито "взятий за основу" український план. Він зазначив, що російська сторона на засіданні критикувала пропозиції української делегації.

"Я б не сказав, що план взятий за основу, коректніше говорити, що в основному сьогодні обговорювався план України. Але якраз "та сторона" стверджує, що він не відповідає Мінським угодам, тому говорити, що це обговорення буде продуктивним, дуже складно. В основному обговорювався наш план, "та сторона" його активно критикувала", - повідомив Гармаш.

Учасник ТКГ зазначив, що не бачить "жодних перспектив схвалення нашого плану або плану тієї сторони, оскільки таке завдання не ставиться".

"ОБСЄ поставила перед політгрупою напрацювати проект документа для реалізації Мінських угод... Якщо говорити про реалізацію якогось плану, це буде план, напрацьований у рамках ТКГ. Це не буде український або російський план. Я думаю, там будуть спільні компромісні позиції, якщо взагалі це станеться. Два плани, український і російський, настільки різні, що я не уявляю, як їх можна об'єднати в якийсь робочий документ", - заявив він.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк