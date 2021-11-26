Причиною посадки стала технічна проблема.

Урядовий літак Швейцарії був змушений екстрено приземлитися у Москві. На борту перебував міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс. Він летів у Китай.

Про це повідомляє Tribune de Genève.

Літак, що прямував рейсом Новосибірськ - Ханчжоу, повернувся в аеропорт вильоту "Толмачево", а потім вирушив до Москви замість Китаю з технічної причини.

Читайте такожВ Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельотиПричиною екстреної посадки літака стала технічна проблема. Водночас в МЗС Швейцарії не уточняють, яка саме.

У Москві перевірять, чи можливе продовження поїздки до Китаю. Жодної небезпеки для пасажирів літака не було.

Як зазначає видання, у липні схожий інцидент з урядовим літаком вже траплявся. Тоді на борту перебував президент Швейцарії Гі Пармелен, який прямував на відкриття Олімпійських ігор у Токіо. Через технічні проблеми змушений був повернутися до Швейцарії через Латвію.

Як повідомляв УНІАН, пасажир літака, що летів з Єгипту до Росії, вчинив самогубство під час польоту. Він зачинився в туалеті та повісився.

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Автор: Марта Гичко