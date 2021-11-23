Тіло загиблого чоловіка доставили у Росію в багажному відділенні.

Пасажир літака, що летів з Єгипту до Росії, вчинив самогубство під час польоту. Він зачинився в туалеті та повісився.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Загиблим виявився 48-річний Олександр. Чоловік саме повертався з відпочинку у Шарм-ель-Шейху.

За даними каналу, в ніч на 23 листопада Олександр летів у Самару рейсом авіакомпанії S7. Однак до пункту призначення він не дістався.

Читайте такожЖінка без голови і серця: у Москві розслідують загадкове вбивство-головоломкуКоли літак набрав висоту, Олександр швидко пішов у туалет і несподівано зник. Через 15 хвилин стюардеси спробували відчинити двері, проте вони були заблоковані.

"За допомогою пасажирів працівники авіакомпанії S7 все ж таки змогли потрапити всередину і знайшли там тіло Олександра. Він повісився на ремені сумки. Декілька пасажирів спробували відкачати чоловіка, проте було вже пізно", - йдеться у повідомленні.

Літак летів до Самари через Каїр, проте тіло чоловіка вирішили залишити в літаку та доставити до Росії. Його помістили до багажного відділення. Борт приземлився в Самарі із запізненням за кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, раніше у магазині на північному сході Москви чоловік з сокирою напав на відвідувачів, в результаті чого дві людини отримали поранення.

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Автор: Марта Гичко