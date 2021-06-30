Депутат від «Опозиційної платформи – За життя»Ілля Кива виступив з черговою скандальною заявою.
Ролик нардеп записав для свого Telegram-каналу.
На тлі поширеною російськими ЗМІ світлини про начебто обійми українського та російського вболівальників Кива повторив кремлівське гасло про «один народ».
Про це у середу, 30 червня, під час «прямої лінії» у Москві також заявив російський президент Володимир Путін.
«Ми – українці та росіяни – один народ. І для нас червона зірка назавжди залишиться символом нашої спільної перемоги над фашизмом, над злом. Так було, так є і так буде», – заявив Кива.
Прикметно, що на камеру нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива з’явився у шапці з радянською зіркою на лобі. Напередодні він заявляв, шо правоохоронці вручали йому підозру у справі про публічну демонстрацію символіки тоталітарного режиму.
29 червня на трибуні стадіону у Глазго стався конфлікт між групою українських вболівальників та росіянином, що прийшов до них з триколором й ушанкою з червоною зіркою. Мережу миттєву облетіло спільне фото чоловіків з українським та російським прапорами, а російські ЗМІ підписали кадр у стилі «дружби між братами».
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