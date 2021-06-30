Нинішнє керівництво України він назвав недружнім до Росії.

Президент РФ Володимир Путін оголосив українців і росіян "одним народом", а нинішнє керівництво України недружнім до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив під час прямої лінії з росіянами.

Зокрема, відповідаючи на питання, Чому Україна не визнана РФ недружньою державою, Путін заявив, що росіяни і українці - один народ.

"Я не вважаю, що український народ є недружнім, ні, нічого подібного, ми єдине ціле. Ось керівництво України, сьогоднішнє керівництво сьогоднішньої України явно недружнє до нас. Це абсолютно очевидна справа", - сказав він.

"Чому Україна не входить до списку недружніх країн? Тому що я не вважаю, що український народ - недружній нам народ", - додав Путін.

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"Я вже багато разів говорив про це і можу повторити ще раз: я вважаю, що взагалі українці і росіяни - це взагалі один народ", - підкреслив президент РФ.

При цьому він пообіцяв написати історичну статтю про"розділений російський народ".

"Були великороси, білороси і малороси", - сказав Путін.

Як повідомлялося, 23 квітня Путін підписав указ "про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Документ обмежує укладення диппредставництвами країн, чиї дії визнані недружніми, трудових договорів з фізособами на території РФ. Список таких країн має визначити уряд. На даний момент таким країнами визнані тільки США і Чехія.

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Автор: Роман Цимбалюк