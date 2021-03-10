Білорусів лякають загрозою з України / УНИАН

У Міністерстві закордонних справ України назвали повною нісенітницею заяви голови Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля про зброю з України. Раніше той заявив, що з України до Білорусі йшли величезні партії зброї для проведення нібито «терактів».

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На заяву Тертеля відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом», - написав він у Twitter.

Нагадаємо, після підйому протестного руху в БІлорусі восени 2020 року Олександр Лукашенко звинуватив Україну у втручанні й "управлінні протестами". В подальшому білоруські посадовці неодноразово робили недружні заяви щодо України.

КДБ Білорусі та "зброя з України"

  • 9 березня Іван Тертель сказвав в ефірі телеканалу «Білорусь 1», що зУкраїни до Білорусі йшли величезні партії зброї для проведення нібито «терактів».
  • Голова КДБ стверджує, що до Білорусі «з території України великі партії, величезні партії зброї, доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації, планувалися терористичні акти як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, у тому числі із загрозою загибелі великої кількості населення».
  • Також він назвав групи, які, за його твердженням, є «терористичними». «Це групи відомі Оліневича (анархісти, які проживали на території Польщі, України, там забезпечувалися озброєнням, спеціальними засобами, виходили на нашу територію, здійснювали теракти, намагалися піти в Україну). Це група відома терористична Автуховича. Щодо цєї групи проводиться зараз розслідування», - сказав Тертель.
  • За його словами, українській стороні по лінії Генпрокуратури направлено «запити з фактами, прізвищами, телефонами причетних осіб», однак відповідей у Мінську не отримали. 

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Автор: Віталій Саєнко