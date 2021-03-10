В МЗС України вказали, що "зброя з України" - це вже "заїжджена мантра".

У Міністерстві закордонних справ України назвали повною нісенітницею заяви голови Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля про зброю з України. Раніше той заявив, що з України до Білорусі йшли величезні партії зброї для проведення нібито «терактів».

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На заяву Тертеля відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом», - написав він у Twitter.

Нагадаємо, після підйому протестного руху в БІлорусі восени 2020 року Олександр Лукашенко звинуватив Україну у втручанні й "управлінні протестами". В подальшому білоруські посадовці неодноразово робили недружні заяви щодо України.

КДБ Білорусі та "зброя з України"

9 березня Іван Тертель сказвав в ефірі телеканалу «Білорусь 1», що зУкраїни до Білорусі йшли величезні партії зброї для проведення нібито «терактів».

Голова КДБ стверджує, що до Білорусі «з території України великі партії, величезні партії зброї, доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації, планувалися терористичні акти як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, у тому числі із загрозою загибелі великої кількості населення».

Також він назвав групи, які, за його твердженням, є «терористичними». «Це групи відомі Оліневича (анархісти, які проживали на території Польщі, України, там забезпечувалися озброєнням, спеціальними засобами, виходили на нашу територію, здійснювали теракти, намагалися піти в Україну). Це група відома терористична Автуховича. Щодо цєї групи проводиться зараз розслідування», - сказав Тертель.

За його словами, українській стороні по лінії Генпрокуратури направлено «запити з фактами, прізвищами, телефонами причетних осіб», однак відповідей у Мінську не отримали.

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Автор: Віталій Саєнко