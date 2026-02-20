Журналіст WSJ заявив, що Зеленський готується воювати ще три роки: в ОП відповіли

На закритій нараді з найближчими радниками український президент заявив, що переговори щодо миру провалились, каже журналіст.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення своїм радникам розробити детальний план воєнних дій на наступні три роки. Про це повідомив журналіст, головний європейський політичний кореспондент газети The Wall Street Journal Боян Панчевський з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Як зазначив журналіст у подкасті з німецьким колегою Паулем Ронцгаймером, на минулому тижні Зеленський провів зустріч у своєму особистому кабінеті з найближчими радниками, а не міністрами. Там він повідомив, що переговори щодо врегулювання конфлікту фактично провалилися, і тепер країні необхідно готуватися до тривалої війни.

Зустріч відбулася напередодні поїздки президента до Мюнхена, де він та його команда взяли участь у конференції з безпеки. На ній обговорювалися як міжнародна підтримка України, так і стратегічні кроки у відповідь на агресію Росії.

"Що викликає у мене найбільший скепсис щодо заяв про швидкий мир, – це зустріч у приватному кабінеті Зеленського. Там він повідомив, що переговори провалилися і що тепер їм потрібно розробити план ще на три роки війни", – каже журналіст.

Панчевський наголосив, що Зеленський сказав це "прямо". Радники президента були шоковані цими заявами.

"Усі були в повному шоці. Звісно, ​​ніхто не хоче трирічної війни. І до цього моменту вони (співробітники ОП та переговорна група - УНІАН) фактично працювали над планом проведення виборів і референдуму наприкінці весни або на початку літа, коли угода, якою б вона не була, була б представлена ​​виборцям, і тоді вони подивилися б, чи виборці приймуть те, що було б узгоджено", - додав він.

Журналіст зауважив, що Зеленський раптово зробив "внутрішній розворот на 180 градусів" і заявив про провал переговорів та продовження війни.

"Це викликає в мене деяке скептичне ставлення, оскільки свідчить, що він більше не здатний вести переговори. З якоїсь причини я просто не знаю, в чому вона полягає. Це моє джерело. Я знаю трьох його найближчих радників, які самі не знали або якщо знали, то мені не сказали, чому він змінив свою думку. Одне із припущень полягає в тому, що Трамп сказав йому: "Хлопче, це моя остання пропозиція. Краще вже не буде. Те, що я обіцяв, це те, що ми можемо тобі запропонувати". І цього для Зеленського замало", - додав Панчевський.

Натомість в Офісі президента заявили журналістам, заяви Панчевського є "нісенітницею".

"Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про "війну ще на три роки". Це просто тупий фейк", - зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Коментуючи хід мирних переговорів, Литвин висловив переконання, що делегації зустрінуться ще в лютому, але це залежить не тільки від України. Сьогодні у президента буде нарада з переговорною групою.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 лютого у Женеві відбувся новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Журналіст Барак Равід 17 лютого повідомляв, що переговори у політичній групі зайшли в глухий кут. За даними його джерел, причина – в позиції нового голови делегації РФ – історика і помічника Путіна Володимира Мединського.

Axios пише, що президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати його зустріч із очільником Кремля Путіним. Глава держави вважає, що це найкращий спосіб досягти прогресу в питанні територій.

Сам Зеленський повідомив, що під час переговорів України, США та Росії у Женеві працювали дві групи – військова і політична. У питанні територій у трьох сторін були три різні точки зору.

