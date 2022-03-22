Наголошується, що заяви Зеленського допомогли змінити характер дебатів у європейських столицях.

Читачі популярного видання Politico вважають, що президент України Володимир Зеленський є найвпливовішою людиною сучасної Європи.

Один із таких читачів назвав українського президента "променем надії", пише Politico.

Щороку американське видання, яке спеціалізується на політичній журналістиці, публікує список найвпливовіших людей Європи – "Politico 28". Його формують після опитування серед читачів.

Зазвичай цей список публікують наприкінці року, востаннє – у грудні 2021. Тоді його очолив італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі.

Проте на тлі російського вторгнення в Україну й глибоких зрушень, які відбулися після цього, читачам запропонували проголосувати за зміни.

"Важливо, що його повідомлення (регулярні відео-оновлення в соцмережах та відеопромови до парламентів багатьох країн - ред.) допомогли змінити характер дебатів у європейських столицях, спричинивши такі зміни в урядовій політиці, які були неможливими лише кілька місяців тому", - йдеться у повідомленні.

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