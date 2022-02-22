В Офісі президента переконані, що Захід має діяти принципово.

Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував визнання Росією незалежності "ЛДНР".

Він зазначив, що станом на день 22 лютого є певна локалізація ескалаційних ризиків на тій же частині території України, яка не контролювалася державою і де тривали бойові дії.

"Це ще раз доводить правильність аргументів президента Зеленського у спілкуванні з партнерами, коли українська сторона наголошувала, що закінчити війну на Донбасі означає ліквідувати основне джерело ескалаційних ризиків для сходу Європи. Росія зруйнувала Мінський формат і відповідний комплекс домовленостей. Чому це стало можливим? Очевидно, через недостатній тиск партнерів саме на російську сторону для того, щоб Росія виконувала свою частину зобовʼязань", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що тепер питання в тому, щоб побачити достатньо потужну солідарну реакцію партнерів.

"На демонстративні ескалаційні кроки Росії має бути принципова політична й економічна реакція Заходу. Фактично, російська сторона випробовує здатність Заходу вже зараз довести, що слово Заходу має силу. Бачимо і продовження провокаційних обстрілів на Донбасі, руйнування соціальної та енергетичної інфраструктури. За це – повна відповідальність Росії, яка вже не тільки де-факто, але і де-юре визнала факт агресії проти України", - заявив радник.

Він переконаний, що Захід має діяти принципово.

"Жорсткі і негайні санкції проти російських системоутворюючих банків, галузеві санкції, обмеження руху капіталу. Щоб подальша війна стала такою дорогою для агресора, що фактично неможливою", - зазначив Подоляк.

Радник вважає, що При цьому треба зберігати напрямки для діалогу.

"Це питання не тільки України, але і партнерів – визначити такий формат подальшого діалогу щодо безпекової ситуації і гуманітарних питань, який може бути результативним. Притягнення сторони-ініціатора ескалації з визнанням квазіреспублік до фактичної юридичної відповідальності має бути частиною обов’язково переговорного процесу з гарантування безпеки", - підсумував він.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.