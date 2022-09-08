Це урок складається з одного пункту: "Ніколи не дивитися у бік кордону з Україною".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз на фронті Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу.

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

"Зараз на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу", - зазначив він.

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Радник керівника ОП наголосив, що цей урок має закарбуватися в наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу.

"Він складається з одного пункту: Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи…", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, у Харківській області українськими захисниками звільнено від окупантів понад 20 населених пунктів.

Загалом українські Сили оборони на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили територію площею понад 700 квадратних кілометрів.

Також українські захисники просунулись на Слов'янському і Краматорському напрямках. Зокрема, звільнено населений пункт Озерне на Слов'янському напрямку.

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