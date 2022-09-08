Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз на фронті Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу.
Про це Подоляк повідомив у Twitter.
"Зараз на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу", - зазначив він.
Радник керівника ОП наголосив, що цей урок має закарбуватися в наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу.
"Він складається з одного пункту: Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи…", - наголосив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, у Харківській області українськими захисниками звільнено від окупантів понад 20 населених пунктів.
Загалом українські Сили оборони на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили територію площею понад 700 квадратних кілометрів.
Також українські захисники просунулись на Слов'янському і Краматорському напрямках. Зокрема, звільнено населений пункт Озерне на Слов'янському напрямку.