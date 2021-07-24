Російські дипломати розпинаються, мовляв, "Крим є невід'ємною частиною Росії".

У посольстві Росії в Японії незадоволені виправленням помилки на карті на сайті літніх Олімпійських ігор, де український півострів Крим був відділений від материкової України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства в Facebook.

"У зв'язку з опублікуванням на сайті Олімпіади-2020 карти, де міститься некоректне зображення територіальної приналежності російського півострова Крим, хотіли б нагадати, що Крим повернувся до складу Російської Федерації в результаті вільного волевиявлення його жителів на референдумі, проведеному в повній відповідності з міжнародними стандартами", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, вважають у посольстві, Крим "є невід'ємною частиною Російської Федерації, питання про його приналежність остаточно і безповоротно закрите".

"Виходимо з того, що МОК і оргкомітет Токійської Олімпіади внесуть до згаданої карти відповідні виправлення, що приводять зображення Криму у відповідність з очевидною правовою і об'єктивною реальністю", - сподіваються в посольстві.

Водночас, в коментарях до посту голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав:

"Так, так - "вільне волевиявлення" під дулом автоматів вторгненних російських військ. Крим є тимчасово окупованою РФ територією України. Така ж очевидність, як і те, що південна група Курильських островів - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї - є територією Японії".

Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо, що на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року на карті світу окупований Росією Крим зобразили відокремленим від материкової частини України.

23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет вибачився за помилку з відділенням українського півострова Крим від материкової України на сайті літніх Олімпійських ігор.

"Як тільки ми дізналися вчора про некоректну карту на Олімпійському сайті, ми негайно зв'язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Вранці за Токійським часом карта вже виправлена", - заявив Кулеба.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію COVID-19 змагання перенесли на рік, тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, нелегітимний референдум про статус Криму відбувся 16 березня 2014 року. ООН, СНД, ЄС ОБСЄ й весь цивілізований світ не визнають його результатів.

Автор: Таня Поляковська