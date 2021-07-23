На публікацію цієї мапи напередодні звернули увагу низка ЗМІ. На ній анексований Росією півострів був відмежований від решти української території.

Офіційний сайт Олімпійських ігор-2020 у Токіо, який відрізав від України анексований Крим, повернув його на місце – тепер на ресурсі правильна карта.

Після скандалу через зображення окупованого Росією Криму мапа Olympics Cheer Zone взагалі зникла з сайту. Однак згодом її повернули вже без помилки. Карту розмістили на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Між Україною та півостровом була проведена межа. Це викликало неабияке обурення в мережі.

Було

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інцидент. Доручили послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Стало

"Карта вже виправлена. Можемо сьогодні дивитися відкриття Олімпійських ігор Токіо-2020 зі спокійним серцем", - повідомив згодом у своєму Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.

Як повідомив в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міжнародний олімпійський комітет вибачився за карту України без тимчасово окупованого Криму на сайті Олімпіади в Токіо. За словами глави МЗС, українські дипломати негайно зв'язалися з керівництвом МОК, коли дізналися про некоректну карту на сайті Олімпійських ігор.

"Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена", – написав Кулеба.

Нагадаємо, Олімпійські ігри стартують у Токіо 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Офіційна церемонія відкриття почнеться о 14:00 23 липня.

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Автор: Вікторія Гордієнко