21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

В США сподіваються, що нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде обрано до кінця поточного року.

Про це на конференції "Сім років антикорупційної реформи" заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"САП відіграє критично важливу роль у притягненні корупціонерів до відповідальності, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Зважаючи на важливість САП, ми втішені поступом у процесі добору нового антикорупційного прокурора. США підтримують роботу у цьому напрямку і ми закликаємо не зволікати з процесом призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року процес обрання керівника САП було завершено", - сказала Квін.

Обрання нового керівника САП

Читайте такожУ США вважають малоймовірним вступ України до НАТО у найближчі 10 років – APЯк повідомляв УНІАН, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.

До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.

26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський зазначив, що хоче, аби обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося до кінця цього року.

Автор: Дмитро Хилюк