Президент заявив, що у конкурсній комісії з обрання керівника САП немає людей від Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський хоче, аби обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Щодо обрання голови САП, я знаю, що до мене зверталися наші західні партнери, я маю на увазі посли. Вони бачать, що ми просуваємося уперед. Я дуже хочу, правда, дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП. Я повністю це підтримую. Я знаю, там є фіналіст. Який тиск з боку Офісу президента, я не зовсім розумію?" - наголосив Зеленський.

Він сказав, що вчора на засіданні конкурсної комісії не було кворуму.

Читайте такожЗеленський заявив, що Україна не проводила операцію щодо "вагнерівців", її туди втягнулиПрезидент заявив, що у конкурсній комісії немає людей від Офісу президента.

Обрання нового керівника САП

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.

До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.

Автор: Віталій Саєнко