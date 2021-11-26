Президент Володимир Зеленський хоче, аби обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося до кінця цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".
"Щодо обрання голови САП, я знаю, що до мене зверталися наші західні партнери, я маю на увазі посли. Вони бачать, що ми просуваємося уперед. Я дуже хочу, правда, дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП. Я повністю це підтримую. Я знаю, там є фіналіст. Який тиск з боку Офісу президента, я не зовсім розумію?" - наголосив Зеленський.
Він сказав, що вчора на засіданні конкурсної комісії не було кворуму.
Читайте такожЗеленський заявив, що Україна не проводила операцію щодо "вагнерівців", її туди втягнулиПрезидент заявив, що у конкурсній комісії немає людей від Офісу президента.
Обрання нового керівника САП
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.
Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.
До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.