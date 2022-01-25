Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що у разі нападу росіян на Україну їх сприйматимуть, як фашистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час загальноміської наради в Чернігівській міськраді.
За його словами, сьогоднішня військово-технічна перевага російської армії може допомогти їй, якщо мати на меті фізичне захоплення територій і знищення всього живого.
"Але ж якщо це застосувати – то що далі? Якщо буде застосована така зброя – це буде сприйняття росіян таке саме, як було сприйняття фашистів ще десятки років після Другої світової війни", – наголосив Атрошенко.
Він також підкреслив, що "ніхто тут Росію не чекає з короваями та гармошками".
Атрошенко зауважив, що зараз прикордонному Чернігову треба, в першу чергу, не підігравати нікому в намаганні розхитати ситуацію.
Міський голова закликав своїх підлеглих і всіх чернігівців не піддаватися паніці.
Читайте такожМер Чернігова назвав "фігнею" курс України в НАТО"Працюємо спокійно. Все, що стосується цивільної оборони, які є задачі – виконуємо. Найкращий рецепт для всіх – це розвивати економіку, збільшувати податкові відрахування, від яких посилювати українську армію. І реально тільки українська армія є стримувальним фактором для Путіна (президент РФ Володимир Путін – Ред.). Більше таких факторів, важливих і суттєвих, на мій погляд, не існує", – наголосив міський голова Чернігова.
Нагадаємо, конфлікт між Україною та РФ загострився восени 2021 року. Росія перекинула до кордону з нашою багато військових та техніки.
В Україні та в низці західних держав заговорили про загрозу широкомасштабного російського вторгнення.
Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що повномасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.