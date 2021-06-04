Наразі у двох санкційних списках США загалом перебувають 134 громадянина України.

В Україні перевірять усіх українських громадян, які перебувають під санкціями, запровадженими Міністерством фінансів і Державним департаментом США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми отримали протокольні доручення від президента України з'ясувати, хто з громадян України на сьогодні є під санкціями Сполучених Штатів Америки, що це за громадяни і на підставі чого вони там опинилися", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в США декілька інституцій вводять санкції щодо громадян інших країн, і зокрема, Міністерство фінансів США. За словами Данілова, у санкційних списках Мінфіну США перебувають 130 громадян України, а посольство України у Вашингтоні передало РНБО інформацію щодо кожного з них.

"Зараз перевіряє Міністерство внутрішніх справ, коли вони стали громадянами України, які у них для цього є підстави і документи, і крім того, є окремий список, де знаходиться ще певна кількість наших громадян, а саме чотири", - сказав Данілов і додав, що ці четверо громадян перебувають у санкційних списках Державного департаменту США.

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"Загалом на сьогодні під санкціями у США перебувають 134 громадянина України. Ми дали доручення Службі безпеки України, Кабінету міністрів, Службі зовнішньої розвідки щодо кожного громадянина перевірити усю відповідну інформацію, на підставі чого, на підставі яких порушень були застосовані санкції проти них від США", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що ця перевірка РНБО необхідна для того, аби ухвалити можливі аналогічні санкційні рішення на наступних засіданнях Ради з нацбезпеки.

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Автор: Віталій Саєнко