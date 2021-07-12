Більшість респондентів стверджують, що для них є важливою інформація про джерела фінансування і витрати політичних партій.

В Україні 41% громадян вважають, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю.

Про це свідчать презентовані під час прес-конференції результати опитування. «Відносна більшість респондентів (41%) вважають, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю. 27% респондентів вважають, що варто дозволити її лише під час виборів. Ще 12,5% вважають, що політичну рекламу можна дозволити тільки в період між виборами. Лише 14% вважають, що вона має бути дозволена у цілому», - йдеться в результатах.

Стосовно врегулювання використання коштів державного фінансування політичними партіями, то респонденти підтримують дозвіл витрат на просвітницьку та громадську діяльність, на навчання і підвищення кваліфікації членів партії.

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Натомість респонденти категорично не підтримують витрати державного фінансування на придбання нерухомого майна, а також витрати на політичну рекламу. Також респонденти скоріше не підтримують витрати на організаційні питання, на виборчу кампанію, а також на винагороду членами виборчих комісій.

Більшість респондентів стверджують, що для них є важливою інформація про джерела фінансування і витрати політичних партій у формуванні власного ставлення до тієї чи іншої політичної партії. Про важливість цього фактору заявили 57% опитаних. При цьому, лише 13% зазначили, що їм достатньо інформації про фінансування політичних партій.

***Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року. Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує 2,4%.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Автор: Костянтин Гончаров