Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", яким зокрема створюється новий рід військ – кібервійська.
Відповідний указ №446/2021 від 26 серпня опубліковано на сайті глави держави.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
Кабінету міністрів України доручено розрахувати обсяг матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також здійснити розрахунок комплектування особового складу кібервійськ.
Також уряд за результатами розрахунків має у двомісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо створення та функціонування у системі Міністерства оборони України кібервійськ.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Читайте такожДепутат розкрив стан Порошенко після атаки зеленкою в КиєвіЯк повідомляв УНІАН, 13 травня за участю президента Володимира Зеленського презентували "Кіберцентр UA30". Команда цього центру щодня в режимі 24/7 здійснює відбиття кібератак і кіберінцидентів.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Кіберцентр UA30" є важливим елементом у рамках стратегії кіберрозвитку і кібербезпеки.
14 травня РНБО затвердила стратегію розвитку сфери кібербезпеки на наступні п'ять років.
Окрім цього стало відомо, що Кабмін пропонує ухвалити законопроект про визнання організацій терористичними.
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