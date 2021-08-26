Передбачено запровадити перелік організацій, визнаних терористичними, та покласти обов'язок щодо його формування та ведення на Службу безпеки України.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді запровадити перелік організацій, визнаних терористичними.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання організації терористичною" погоджено на засіданні уряду.

Як йдеться у пояснювальній записці, змінами передбачено, що організація вважається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має зв'язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників або кінцевого бенефіціарного власника.

Зазначається, що терористичною організацією може вважатися стійке ієрархічне об'єднання кількох осіб (п'ять і більше), незалежно від наявності чи відсутності в неї передбаченої законодавством організаційно-правової форми, статусу юридичної особи, її реєстрації уповноваженими органами України чи інших держав.

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Кабмін пропонує визнавати організацію терористичною за рішенням суду про визнання винною особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258—258-5 Кримінального кодексу України, яке набрало законної сили, за умов встановлення ознак терористичної організації відповідно до абзацу двадцять першого статті 1 цього Закону.

Також передбачено запровадити перелік організацій, визнаних терористичними, та покласти обов'язок щодо його формування та ведення на Службу безпеки України, встановити повноваження Кабміну щодо визначення порядку його ведення.

Внесення організації до переліку терористичних є підставою для конфіскації майна та активів.

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Автори: Олександр Топчій, Леся Лещенко