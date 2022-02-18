Ракети Javelin відразу відправляться у військові частини і на лінію фронту.

В Україну прибули подаровані Естонією протитанкові ракети Javelin.

Як повідомляє ERR, про це повідомив посол Естонії в Києві Каймо Кууск.

"Ракети на місці. Їх прийняли заступник Міністра оборони України та командувач логістикою Збройних сил. Ми разом з військовим аташе Естонії передали їх українцям", - сказав Кууск.

За його словами, ракети Javelin відразу відправляться у військові частини і на лінію фронту. Кууск не став називати точну кількість ракет, які прибули в Україну.

Читайте такожПутін примушує до переговорів з бойовиками "ЛДНР": "все, що потрібно зробити Києву" (відео)Щодо ситуації в Києві посол сказав, що напруженість висока, але якщо конфлікт загострюватиметься, то це відбудеться на сході України.

"Російська сторона поширює там всякі неправдиві новини, в самому Києві звичайний вечір п'ятниці з заторами перед вихідними", - пояснив Кууск.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Міністерство оборони Естонії повідомило в Twitter, що Естонія, Литва і Латвія нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

Зокрема, Естонія надасть ракети Javelin, Латвія і Литва - зенітні ракети Stinger.

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