Законопроект передбачає скорочення штату і демілітаризацію СБУ, а також поступове позбавлення Служби всіх повноважень досудового розслідування.

В Європейському Союзі, Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Сполучених Штатах Америки закликають Верховну Раду без зволікань ухвалити нову редакцію законопроекту про Службу безпеки України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Представництвом Європейського Союзу в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та Сполучених Штатів, вважає, що законопроект про Службу безпеки України в редакції, затвердженій 14 липня Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкриває обнадійливі перспективи для реформування Служби і великою мірою відповідає європейським та євроатлантичним принципам і провідній практиці. Закликаємо Верховну Раду України ухвалити зазначений законопроект без зволікань", - йдеться у заяві.

У Міжнародній дорадчій групі переконані, що ухвалення закону стане важливим зрушенням, що уможливить трансформацію СБУ. Зокрема, законопроект передбачає скорочення штату і демілітаризацію СБУ, а також поступове позбавлення Служби всіх повноважень досудового розслідування.

"Ми також закликаємо Верховну Раду та Уряд України якомога швидше зробити наступний крок - розпочати практичну реалізацію положень закону. Для втілення реформи в життя необхідно також ухвалити додаткові законодавчі акти, зокрема "сателітний" закон, що врегулює порядок передання Службою безпеки України повноважень на проведення досудового розслідування іншим органам", - йдеться в заяві.

Читайте такожПосольство США назвало ключовий крок на шляху України до НАТО

Реформування СБУ: що відомо

28 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д).

У законопроекті, серед іншого, передбачено посилення контррозвідувального та антитерористичного напрямків діяльності СБУ і розширення її повноваження щодо застосовування сил та засобів проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також щодо проведення спеціальних інформаційних операцій та протидії проведенню таких операцій проти України. Крім цього, розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ.

Також законопроектом пропонується позбавити СБУ повноважень боротьби з організованою злочинністю. При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової (до 2024 року) передачі функції досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.

У законопроекті також передбачено поетапне скорочення штатної чисельності СБУ. Водночас пропонується провести часткову демілітаризацію СБУ з переходом на спеціальні звання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ухвалення даного закону пришвидшить рух України до НАТО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко