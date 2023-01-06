Президент Європарламенту не вірить у щирість Путіна.

Президент Європарламенту Шарль Мішель вважає, що виведення російських військ-єдиний серйозний варіант відновлення миру і безпеки.

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру і безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - написав він в Twitter.

Заяви РФ про "припинення вогню": подробиці

Володимир Путін доручив Міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 00: 00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення".

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов жорстко відповів Кремлю на заклики ввести так званий "режим припинення вогню" на Різдво, як це нібито зробила Росія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдасться приховати в тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи.

Президент США Джо Байден прокоментував заяву Володимира Путіна щодо оголошення так званого режиму "припинення вогню". Він не вважає за потрібне відповідати на брехливі слова очільника Кремля.