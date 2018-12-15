Усик прокоментував випади на свою адресу після заяви про готовність "захищати монахів" Лаври

Боксер зазначив, що "стане на бік свого дому, своєї віри".

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував агресивні висловлювання на свою адресу, які почали лунати в соцмережах після його заяви про готовність стати на захист ченців Києво-Печерської лаври у разі спроби її захоплення.

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Як повідомляє у Facebook Центр інформації УПЦ МП, про свою позицію він заявив 14 грудня на церемонії нагородження «Діти - майбутнє нації».

«Ви знаєте, що у мене дуже багато однодумців. Дивіться, якщо хтось говорить, що хоче зробити боляче комусь, ви не будете захищати слабкого? Так, це здорова людина має робити. Це нормально. Якщо ви йдете вулицею, і побачите, що хтось когось б'є, ви маєте стати на захист, тому що це байдужість, якщо ви не зробите цього», - зазначив спортсмен.

Він також пояснив свою позицію щодо церкви.

«Чому, якісь радикально налаштовані люди мають йти кудись і щось забирати? Де взагалі поліція буде в цей час? Де взагалі закон? На чиїй стороні він буде? Природно, я стану на бік свого дому, своєї віри», - сказав чемпіон світу.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик в ефірі каналу "112 Україна" 12 грудня заявив, що в разі можливих захватів якоїсь з українських Лавр він стане на бік ченців.

Заява спровокувала різку реакцію у правому середовищі. Боксера почали гнівно критикувати в соцмережах, деякі повідомлення містили погрози.