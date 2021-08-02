Адвокат Чауса "передав привіт" правоохоронцям.

Колишньому судді Дніпровського райсуду столиці Миколі Чаусу, який нещодавно опинився в Києві після "викрадення", оберуть запобіжний захід.

Як пише "РБК-Україна", Вищий антикорупційний суд збереться на відповідне засідання 4 серпня.

У прес-службі ВАКС розповіли, що отримали клопотання від НАБУ щодо обрання запобіжного заходу екс-судді. Джерело видання в суді повідомляє, що детективи просять суд взяти Чауса під варту. Як повідомляється, розгляд цього клопотання розпочали ще 1 серпня, однак через відсутність підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець у коментарі "Суспільному" обурився діями правоохоронців.

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"Правоохоронним органам передавайте великий привіт. Якщо вони будуть діяти таким надалі чином, їм буде дуже погано", - сказав Кравець.

Повернення Чауса в Україну

31 липня в СБУ заявили, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, що свідчать про його викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки". "Враховуючи його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, поки що йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформована дружина пана Чауса, слідчі СБУ перебувають у постійному контакті з його родичами", - додали в СБУ.

Водночас низка ЗМІ повідомила про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Чаус нібито підтвердив правоохоронцям свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції і "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього в Національному антикорупційному бюро повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок з детективами не виходили і закликали передати підозрюваного уповноваженим представникам бюро.

Справа проти Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

Через місяць, 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з'явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Юрій Годован