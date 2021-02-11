Сьогодні делегати партійного з’їзду «Слуги народу» висунули спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87.

Спортсмен Василь Вірастюк пояснив, що пропозицію про балотування у народні депутати від партії "Слуга народу" в окрузі на Івано-Франківщині отримав від президента Володимира Зеленського.

Читайте також"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного законуЯк передає кореспондент УНІАН, про це Вірастюк повідомив на брифінгу.

"У цьому немає ніякого секрету. Я вам можу чітко сказати і не буду брехати - це була пропозиція від президента України", - сказав Вірастюк.

Спортсмен зазначив, що протягом останнього тижня зустрівся з президентом, після чого "він знайшов відгук і пішов приймати рішення".

Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає з приводу свого можливого опонента – кандидата в народні депутати в цьому окрузі від партії "Європейська солідарність" Марусі Звіробій, Вірастюк сказав: "Я не думаю про Марусю Звіробій".

Також він додав, що "не тримав руку на пульсі" і не знає про ситуацію щодо погроз Звіробій на адресу президента Зеленського.

Крім цього, він розповів, що був у гостях на Івано-Франківщині і бачив білборди зі Звіробій.

"Я не знаю, чи то реакція людей, чи то реакція опонентів, але всі білборди, які я бачив (йдеться про білборди Звіробій – УНІАН), були заляпані фарбою», - сказав Вірастюк.

Що цьому передувало

17 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції «Слуга народу», обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори на окрузі відбудуться у неділю, 28 березня. На даному окрузі від партії «Європейська солідарність» балотуватиметься волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька), яку звинувачували в погрозахз на адресу президента України Володимира Зеленського. Також тут балотуватиметься від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко, від партії «Свобода» - екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

З’їзд партії «Слуга народу» висунув спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

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Автор: Надя Пришляк