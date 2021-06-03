За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину наразі перебуває у суді.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, коли будуть якісь результати у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це вона заявила у прямому ефірі шоу "Право на владу".

За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину наразі перебуває у суді.

"Якщо ми говоримо зараз про безпосередніх виконавців - справа у суді. Результат справи в суді буде саме тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція", - сказала Венедіктова.

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Справа Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Олег Давигора