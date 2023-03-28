Службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив, що екс-голова Служби безпеки Іван Баканов перебуває в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, він нагадав, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена і підкреслив, що її результати містять державну таємницю. Саме з цієї причини він жодних деталей не розповів.

Член оборонного парламентського комітету запевнив, що Баканов перебуває в Україні.

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"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", – додав Веніславський.

Звільнення Баканова з СБУ - що відомо

Влітку 2022 року президент України підписав указ про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ. У липні 2022 року було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Державне бюро розслідувань не розслідує жодної справи, яка б стосувалася дій колишнього очільника Служби безпеки України Івана Баканова. Інформація щодо справ проти Баканова, оприлюднена ЗМІ напередодні, неправдива.

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