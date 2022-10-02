Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів в Україні, що належать Росії.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради у Telegram, про це заявила заступниця голови комітету парламенту із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Зокрема, на найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання націоналізації активів Російської Федерації в Україні.

Відео дня

У зв'язку з цим сказано, що Кабінет міністрів уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Підласа зауважила, що ознайомлена зі списком об’єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом". Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

Націоналізація російських активів

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка почала повномасштабну війну проти України.

У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над ухваленням документації для початку процесу націоналізації всього російського майна в Україні.

30 вересня Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроект щодо націоналізації усіх російських активів.

Вас також можуть зацікавити новини: