Верховна Рада 3 березня ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації.

Уряд працює над ухваленням документації для початку процесу націоналізації російського майна в Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Є ряд бізнесів в Україні, які належать Росії. Механізми прописані в законі, зараз ухвалюється підзаконна документація. Ми вже почали всі ці процеси. Безумовно, ми націоналізуємо все російське майно для того, компенсувати частину тих збитків, які завдає нам Росія", - підкреслив Шмигаль.

На уточнююче запитання, чи потрібне буде рішення судів під час націоналізації російського майна, прем'єр-міністр відповів:

"В умовах воєнного часу, я думаю, що ми будемо вже діяти згідно з новим законом, і націоналізовувати це майно в умовах воєнного часу".

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка почала повномасштабну війну проти України.

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