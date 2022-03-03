Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".
Як передає кореспондент УНІАН, на сайті парламенту поки немає інформації, скільки депутатів підтримали ухвалення цього закону, адже засідання проходило в закритому режимі.
"Законопроект визначає принципи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів; підстави та порядок примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів; правовий режим примусово вилучених в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
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