Законопроект підготовлений парламентським комітетом з питань економічного розвитку.

Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Як передає кореспондент УНІАН, на сайті парламенту поки немає інформації, скільки депутатів підтримали ухвалення цього закону, адже засідання проходило в закритому режимі.

"Законопроект визначає принципи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів; підстави та порядок примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів; правовий режим примусово вилучених в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

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