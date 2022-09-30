Проект закону розглядатиметься на наступному засіданні парламенту.

Президент України Володимир Зеленський закликав український парламент без зволікань прийняти закон про націоналізацію російських активів.

Про це йшлося в його відеозверненні.

Так, Зеленський повідомив, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії.

Відео дня

За його словами, санкції застосовані до осіб, "які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів".

Він також звернувся до Верховної Ради України із закликом швидше прийняти закон про націоналізацію російських активів.

"І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проект закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", – сказав він.

Націоналізація російських активів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка почала повномасштабну війну проти України.

Вже в квітні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над ухваленням документації для початку процесу націоналізації всього російського майна в Україні.

Після початку вторгнення Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. Також в квітні Кабінет міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів виведених з ринку російських банків, що складає близько 26 мільярдів гривень.

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