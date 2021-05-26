Наступне судове засідання з розгляду справи призначене на 16:00 13 липня.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду почав розгляд справи щодо оскарження указу президента про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду України.

Як повідомляє прес-служба суду, під час засідання стало відомо, що ВС ухвалою від 24 травня вже відкрив провадження за позовом Тупицького з таким самим предметом спору.

Відтак, суд об'єднав дві справи в одне провадження, адже вони мають однакових позивачів, відповідачів та предмет спору.

Читайте також"Я не знаю, що шукали": Тупицький розповів, що у нього вилучили під час обшукуСудова колегія КАС ВС надала сторонам у справі можливість ознайомитися зі змістом ухвали і скорегувати свої клопотання та способи захисту.

Наступне судове засідання з розгляду справи призначене на 16:00 13 липня.

Справа Тупицького: деталі

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

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Автор: Антоніна Доломанжи