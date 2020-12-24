Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що накладене президентом США Дональдом Трампом вето на оборонний бюджет США не має жодного стосунку до надання допомоги Україні, і ба більше, у наступному році вона має посилитися.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Блокування оборонного бюджету взагалі до України жодного стосунку не має", - наголосив Кулеба.
Він нагадав, що оборонний бюджет США передбачає військову підтримку України у розмірі 250 мільйонів доларів. "Але стверджувати, що Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України – це створювати хибне враження у людей. Жодного стосунку вето Трампа до допомоги Україні немає. Бюджет заветований з абсолютно інших причин. Я даю вам 100% гарантії, що після того, як вето буде подолане або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться. Більше того, я переконаний, що у наступному році загальна підтримка Сполученими Штатами України не просто збережеться, а ще посилиться, і ми будемо над цим наполегливо працювати", - наголосив Кулеба.
Вето Трампа на оборонний бюджет США-2021
- Як повідомляв УНІАН з посиланням на Радіо Свобода, президент США Дональд Трамп ветував закон про оборонний бюджет на 2021 рік, яким передбачено кошти на допомогу Україні та санкції проти «Північного потоку-2».
- Трамп вважає, що закон не передбачає критично важливих заходів для національної безпеки США і суперечить зусиллям його адміністрації зробити Америку пріоритетом у питаннях як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
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