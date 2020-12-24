Глава МЗС переконаний, що після врегулювання ситуації з оборонним бюджетом США обсяги допомоги для України буде збережено.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що накладене президентом США Дональдом Трампом вето на оборонний бюджет США не має жодного стосунку до надання допомоги Україні, і ба більше, у наступному році вона має посилитися.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Блокування оборонного бюджету взагалі до України жодного стосунку не має", - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що оборонний бюджет США передбачає військову підтримку України у розмірі 250 мільйонів доларів. "Але стверджувати, що Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України – це створювати хибне враження у людей. Жодного стосунку вето Трампа до допомоги Україні немає. Бюджет заветований з абсолютно інших причин. Я даю вам 100% гарантії, що після того, як вето буде подолане або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться. Більше того, я переконаний, що у наступному році загальна підтримка Сполученими Штатами України не просто збережеться, а ще посилиться, і ми будемо над цим наполегливо працювати", - наголосив Кулеба.

Вето Трампа на оборонний бюджет США-2021

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Радіо Свобода, президент США Дональд Трамп ветував закон про оборонний бюджет на 2021 рік, яким передбачено кошти на допомогу Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Трамп вважає, що закон не передбачає критично важливих заходів для національної безпеки США і суперечить зусиллям його адміністрації зробити Америку пріоритетом у питаннях як внутрішньої, так і зовнішньої політики.

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Автор: Віталій Саєнко